Replicated Salarios

El salario de Replicated va desde $170,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $245,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Replicated. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $170K
Ingeniero de Ventas
$216K
Gerente de Ingeniería de Software
$245K

¿No encontrás tu puesto?

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Replicated, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (1.04% por período)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.04% por período)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (1.04% por período)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Replicated es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Replicated es $215,761.

