Replicant
Replicant Salarios

El salario de Replicant va desde $73,738 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $306,000 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Replicant. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K
Diseñador de Producto
$84.3K
Gerente de Producto
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Ventas
$73.7K
Ingeniero de Ventas
$306K
Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Arquitecto de Soluciones
$84.1K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Replicant, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Replicant es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $306,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Replicant es $103,013.

