Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in India en Reliance Industries Limited totaliza ₹900K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reliance Industries Limited. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Inside Sales Manager
Chennai, TN, India
Total por año
₹900K
Nivel
B2
Base
₹900K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Reliance Industries Limited?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Reliance Industries Limited in India está en una compensación total anual de ₹2,472,924. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reliance Industries Limited para el puesto de Ventas in India es ₹899,969.

Otros Recursos