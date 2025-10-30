Directorio de Empresas
RELEX Solutions Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Sweden en RELEX Solutions va desde SEK 571K hasta SEK 795K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de RELEX Solutions. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

SEK 611K - SEK 720K
Sweden
Rango Común
Rango Posible
SEK 571KSEK 611KSEK 720KSEK 795K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en RELEX Solutions?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en RELEX Solutions in Sweden está en una compensación total anual de SEK 794,884. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en RELEX Solutions para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Sweden es SEK 570,686.

