Regeneron Salarios

El salario de Regeneron va desde $75,000 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el rango bajo hasta $238,085 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Regeneron . Última actualización: 10/24/2025