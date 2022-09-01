Directorio de Empresas
Redpanda Data
Redpanda Data Salarios

El salario de Redpanda Data va desde $119,400 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $281,520 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Redpanda Data. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $200K
Marketing
$119K
Gerente de Producto
$264K

Ingeniero de Ventas
$282K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Redpanda Data, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

