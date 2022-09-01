Redpanda Data Salarios

El salario de Redpanda Data va desde $119,400 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $281,520 para un Ingeniero de Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Redpanda Data . Última actualización: 9/1/2025