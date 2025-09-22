Directorio de Empresas
Reddit
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Reddit Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Reddit va desde $118K hasta $168K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$134K - $159K
United States
Rango Común
Rango Posible
$118K$134K$159K$168K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en Reddit para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Logo de Reddit

$20K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Reddit in United States está en una compensación total anual de $167,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $118,260.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Reddit

Empresas Relacionadas

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos