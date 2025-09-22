La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Reddit va desde $456K por year para M2|Software Engineering Manager hasta $980K por year para M3|Senior Software Engineering Manager. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $515K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
AÑO 1
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Vesting Schedule 100% after year 1.