Directorio de Empresas
Reddit
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Reddit Reclutador Salarios

La compensación de Reclutador in United States en Reddit totaliza $143K por year para IC3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $145K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Logo de Reddit

$20K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Reclutador ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Reddit in United States está en una compensación total anual de $254,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Reclutador in United States es $140,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Reddit

Empresas Relacionadas

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos