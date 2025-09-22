La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Reddit va desde $177K hasta $243K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!
100%
AÑO 1
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Vesting Schedule 100% after year 1.