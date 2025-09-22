Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Operaciones de Negocios en Reddit va desde $221K hasta $308K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Reddit. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$237K - $279K
United States
Rango Común
Rango Posible
$221K$237K$279K$308K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Negocios en Reddit está en una compensación total anual de $307,827. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit para el puesto de Operaciones de Negocios es $221,004.

