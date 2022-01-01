Reddit Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Reddit va desde $125,899 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $874,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Reddit. Última actualización: 8/29/2025

Ingeniero de Software
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Científico de Datos
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Diseñador de Producto
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
Median $515K
Ventas
IC3 $176K
IC4 $175K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $450K
Investigador UX
Median $260K
Analista Financiero
Median $140K
Gerente de Proyecto
Median $145K
Reclutador
Median $145K
Contador
Median $154K

Contador Técnico

Analista de Datos
$250K
Tecnólogo de la Información (TI)
$210K
Gerente de Programa
$201K
Analista de Ciberseguridad
$222K
Arquitecto de Soluciones
$147K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$176K
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Reddit, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Reddit es Ingeniero de Software at the IC6 level con una compensación total anual de $874,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Reddit es $235,959.

Otros Recursos