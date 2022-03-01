Reckitt Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Reckitt oscila entre $14,462 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $492,450 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Reckitt. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Contador
$127K
Analista de Negocios
$20.2K

Analista de Datos
$33.1K
Analista Financiero
$28.1K
Tecnólogo de la Información (TI)
$14.5K
Consultor de Gestión
$85.4K
Ingeniero Mecánico
$187K
Gerente de Producto
$114K
Gerente de Proyecto
$31.9K
Ventas
$492K
Ingeniero de Software
$161K
Arquitecto de Soluciones
$102K
Gerente de Programa Técnico
$93.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Reckitt es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $492,450. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Reckitt es $97,799.

