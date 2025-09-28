Directorio de Empresas
realtor.com
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

realtor.com Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en realtor.com va desde $141K por year para T2 hasta $196K por year para T5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en realtor.com?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Científico de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Científico de Datos در realtor.com in United States برابر کل دستمزد سالانه $243,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در realtor.com برای نقش Científico de Datos in United States برابر $167,000 است.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para realtor.com

Empresas Relacionadas

  • Move
  • Bungalow
  • Zumper
  • Flyhomes
  • HouseCanary
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos