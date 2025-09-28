La compensación de Científico de Datos in United States en realtor.com va desde $141K por year para T2 hasta $196K por year para T5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $181K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de realtor.com. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
