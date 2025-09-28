Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Taiwan en Realtek Semiconductor va desde NT$1.87M hasta NT$2.6M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

NT$2M - NT$2.36M
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
NT$1.87MNT$2MNT$2.36MNT$2.6M
Rango Común
Rango Posible

NT$5.08M

¿Cuáles son los niveles profesionales en Realtek Semiconductor?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Realtek Semiconductor in Taiwan está en una compensación total anual de NT$2,602,864. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Realtek Semiconductor para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Taiwan es NT$1,868,723.

