El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$3.37M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$3.37M
Nivel
hidden
Base
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.93M
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Gerente de Ingeniería de Software sa Realtek Semiconductor in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$6,032,253. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Realtek Semiconductor para sa Gerente de Ingeniería de Software role in Taiwan ay NT$3,452,487.

Otros Recursos