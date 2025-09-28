Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in Taiwan en Realtek Semiconductor totaliza NT$2.11M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total por año
NT$2.11M
Nivel
6
Base
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$1.17M
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Producto at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$3,037,273. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Diseñador de Producto role in Taiwan is NT$2,521,617.

