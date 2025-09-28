Directorio de Empresas
Realtek Semiconductor Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in Taiwan en Realtek Semiconductor va desde NT$2.06M hasta NT$3M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Realtek Semiconductor. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

NT$2.37M - NT$2.7M
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
NT$2.06MNT$2.37MNT$2.7MNT$3M
Rango Común
Rango Posible

NT$5.08M

Que te Paguen lo que Valés

¿Cuáles son los niveles profesionales en Realtek Semiconductor?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero Eléctrico at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$3,004,102. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Ingeniero Eléctrico role in Taiwan is NT$2,062,138.

