REA Group Salarios

El rango de salarios de REA Group oscila entre $76,389 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $144,619 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de REA Group. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $106K

Ingeniero/a de Software Backend

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Datos

Gerente de Producto
Median $127K
Diseñador de Producto
Median $76.4K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $131K
Analista de Datos
$100K
Científico de Datos
$119K
Arquitecto de Soluciones
$145K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at REA Group is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,619. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at REA Group is $119,100.

