Directorio de Empresas
Razor
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre Razor que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Razor is an Argentinean software design and development company specializing in web and mobile applications. They offer sleek designs and exceptional user experiences to enhance customer satisfaction.

    http://razortech.com.ar
    Sitio Web
    2019
    Año de Fundación
    15
    Nº de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Razor

    Empresas Relacionadas

    • Amazon
    • Airbnb
    • LinkedIn
    • Spotify
    • Lyft
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos