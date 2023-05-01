Directorio de Empresas
Railway
Railway Salarios

El salario de Railway va desde $11,629 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $199,000 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Railway. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Diseñador de Producto
$199K
Gerente de Producto
$14.2K
Ingeniero de Software
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
The highest paying role reported at Railway is Diseñador de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Railway is $14,234.

