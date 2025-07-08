Qwant Salarios

El salario de Qwant va desde $51,290 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $65,771 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Qwant . Última actualización: 11/28/2025