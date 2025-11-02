Directorio de Empresas
Qurate Retail Group
Qurate Retail Group Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Qurate Retail Group va desde $179K hasta $244K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qurate Retail Group. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$191K - $231K
United States
Rango Común
Rango Posible
$179K$191K$231K$244K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Qurate Retail Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Qurate Retail Group in United States está en una compensación total anual de $243,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qurate Retail Group para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $178,500.

