La compensación de Investigador UX in United States en Qualtrics totaliza $145K por year para L4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Cronograma de Adquisición
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
Tipo de Acciones
RSU
En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el salario más alto de Investigador UX en Qualtrics in United States?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador UX en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $177,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de Investigador UX en Qualtrics in United States?
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Investigador UX in United States es $122,180.
