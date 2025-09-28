Directorio de Empresas
Qualtrics
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

Qualtrics Ventas Salarios

La compensación de Ventas in United States en Qualtrics va desde $138K por year para L3 hasta $390K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $138K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $389,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Ventas in United States es $100,300.

Otros Recursos