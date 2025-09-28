La compensación de Gerente de Proyecto in Ireland en Qualtrics totaliza €77K por year para L3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Cronograma de Adquisición
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
Tipo de Acciones
RSU
En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el salario más alto de Gerente de Proyecto en Qualtrics in Ireland?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Qualtrics in Ireland está en una compensación total anual de €89,265. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de Gerente de Proyecto en Qualtrics in Ireland?
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Gerente de Proyecto in Ireland es €63,870.
