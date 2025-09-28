Directorio de Empresas
Qualtrics
Qualtrics Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en Qualtrics va desde $98.4K hasta $143K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$112K - $130K
United States
Rango Común
Rango Posible
$98.4K$112K$130K$143K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingeniero de Hardware chez Qualtrics in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $142,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qualtrics pour le poste Ingeniero de Hardware in United States est de $98,400.

