La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en Qualtrics va desde $116K hasta $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $150K
United States
Rango Común
Rango Posible
$116K$132K$150K$165K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Analista Financiero ni Qualtrics in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $165,200. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Qualtrics fun ipa Analista Financiero in United States ni $116,200.

