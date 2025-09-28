Directorio de Empresas
Qualtrics
Qualtrics Operaciones de Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Atención al Cliente en Qualtrics va desde $128K hasta $185K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$145K - $168K
United States
Rango Común
Rango Posible
$128K$145K$168K$185K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Atención al Cliente en Qualtrics está en una compensación total anual de $185,105. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Operaciones de Atención al Cliente es $127,551.

