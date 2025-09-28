Directorio de Empresas
Qualtrics
Qualtrics Gerente de Operaciones de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocios en Qualtrics va desde MX$1.07M hasta MX$1.45M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Rango Común
Rango Posible
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Rango Común
Rango Posible

MX$3.1M

Que te Paguen lo que Valés

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualtrics, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Operaciones de Negocios at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Gerente de Operaciones de Negocios role is MXMX$20,626,107.

