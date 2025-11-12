La compensación de Ingeniero de Radiofrecuencia in Greater San Diego Area en Qualcomm va desde $256K por year para Staff Hardware Engineer hasta $313K por year para Senior Staff Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in Greater San Diego Area totaliza $286K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Qualcomm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Qualcomm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)