Qualcomm
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Ingeniero de Hardware Embebido

  • Greater Bengaluru

Qualcomm Ingeniero de Hardware Embebido Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Hardware Embebido in Greater Bengaluru en Qualcomm va desde ₹2.48M por year para Hardware Engineer hasta ₹7.98M por year para Staff Hardware Engineer. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹4.84M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualcomm. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.7M
₹3.77M
₹1.53M
₹404K
Staff Hardware Engineer
₹7.98M
₹5.06M
₹2.27M
₹650K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (16.65% semestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (16.65% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Qualcomm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Hardware Embebido en Qualcomm in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹8,914,247. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualcomm para el puesto de Ingeniero de Hardware Embebido in Greater Bengaluru es ₹4,707,731.

