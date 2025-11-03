Directorio de Empresas
Qlik
Qlik Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Qlik totaliza CA$134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qlik. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Total por año
CA$134K
Nivel
L3
Base
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Qlik?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Contribuir

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Qlik in Canada está en una compensación total anual de CA$174,959. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qlik para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$134,115.

