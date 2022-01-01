Directorio de Empresas
QAD
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

QAD Salarios

El salario de QAD va desde $10,961 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $127,251 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de QAD. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $11K
Gerente de Producto
$65.6K
Ventas
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Ingeniería de Software
$62.3K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en QAD es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $127,251. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en QAD es $63,944.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para QAD

Empresas Relacionadas

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos