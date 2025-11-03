Directorio de Empresas
Q-State Biosciences
Q-State Biosciences Ingeniero Biomédico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Biomédico in United States en Q-State Biosciences va desde $80.6K hasta $112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Q-State Biosciences. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$86.4K - $102K
United States
Rango Común
Rango Posible
$80.6K$86.4K$102K$112K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Q-State Biosciences?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Biomédico en Q-State Biosciences in United States está en una compensación total anual de $112,320. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Q-State Biosciences para el puesto de Ingeniero Biomédico in United States es $80,640.

