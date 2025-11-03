Directorio de Empresas
Compensación Total Promedio

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Proton in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 198,260. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Switzerland es CHF 145,277.

Otros Recursos