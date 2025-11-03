En Proton, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )