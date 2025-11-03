Directorio de Empresas
Proton
  Salarios
  Atención al Cliente

  Todos los Salarios de Atención al Cliente

Proton Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in North Macedonia en Proton va desde MKD 482K hasta MKD 658K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Proton. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Rango Común
Rango Posible
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Proton, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en Proton in North Macedonia está en una compensación total anual de MKD 657,945. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proton para el puesto de Atención al Cliente in North Macedonia es MKD 482,115.

