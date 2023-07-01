Properly Salarios

El rango de salarios de Properly oscila entre $66,607 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocios en el extremo inferior y $150,750 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Properly . Última actualización: 8/24/2025