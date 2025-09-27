Directorio de Empresas
Propeller Industries
Propeller Industries Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Propeller Industries va desde $150K hasta $209K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Propeller Industries. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

$162K - $188K
United States
Rango Común
Rango Posible
$150K$162K$188K$209K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Propeller Industries?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Propeller Industries in United States está en una compensación total anual de $209,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Propeller Industries para el puesto de Gerente de Producto in United States es $149,600.

