Directorio de Empresas
Proofpoint
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Proofpoint Salarios

El salario de Proofpoint va desde $72,436 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $543,150 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Proofpoint. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
Median $134K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $420K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Producto
Median $225K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $394K
Ventas
Median $142K
Analista de Negocios
$79.6K
Científico de Datos
$72.4K
Analista Financiero
$112K
Recursos Humanos
$169K
Tecnólogo de la Información (TI)
$265K
Marketing
$543K
Diseñador de Producto
$134K
Reclutador
$154K
Analista de Ciberseguridad
$127K
Gerente de Programa Técnico
$186K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Proofpoint, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Proofpoint es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $543,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Proofpoint es $169,150.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Proofpoint

Empresas Relacionadas

  • Automox
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos