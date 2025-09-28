Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in Poland en Procter & Gamble va desde PLN 346K por year para B2 hasta PLN 407K por year para B3. El paquete de compensación year mediano in Poland totaliza PLN 331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Procter & Gamble in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 547,756. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Gerente de Producto role in Poland is PLN 306,552.

Otros Recursos