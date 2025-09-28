La compensación de Ingeniero Mecánico in United States en Procter & Gamble va desde $101K por year para B1 hasta $188K por year para B3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $102K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
