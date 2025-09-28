Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Procter & Gamble va desde $133K por year para B1 hasta $245K por year para B3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $148K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
B1
Data Scientist
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
Senior Data Scientist
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Procter & Gamble?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Científico de Datos role in United States is $140,070.

Otros Recursos