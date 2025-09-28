Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gerente de Operaciones de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocios en Procter & Gamble totaliza $106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Total por año
$106K
Nivel
B1
Base
$92K
Stock (/yr)
$0
Bono
$14.1K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Procter & Gamble?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocios en Procter & Gamble está en una compensación total anual de $160,107. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Procter & Gamble para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocios es $103,500.

Otros Recursos