Prime Focus Technologies
Prime Focus Technologies Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Prime Focus Technologies va desde ₹4.67M hasta ₹6.62M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Prime Focus Technologies. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

₹5.3M - ₹6.28M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Prime Focus Technologies?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Prime Focus Technologies in India está en una compensación total anual de ₹6,624,621. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Prime Focus Technologies para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹4,666,037.

