Pomelo Salarios

El salario de Pomelo va desde $15,501 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $54,000 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pomelo. Última actualización: 10/20/2025

Ingeniero de Software
Median $31.2K
Analista de Negocios
$15.5K
Diseñador de Producto
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Pomelo es Diseñador de Producto con una compensación total anual de $54,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pomelo es $31,200.

