Poka
Poka Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Canada en Poka va desde CA$65K hasta CA$91K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Poka. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$51.1K - $59.5K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$47.2K$51.1K$59.5K$66.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Poka?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en Poka in Canada está en una compensación total anual de CA$91,011. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Poka para el puesto de Ventas in Canada es CA$65,008.

