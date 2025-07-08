PNM Resources Salarios

Directorio de Empresas
El salario de PNM Resources va desde $46,976 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $79,600 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PNM Resources. Última actualización: 11/27/2025

Ingeniero de Hardware
$47K
Ingeniero Mecánico
$79.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en PNM Resources es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $79,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNM Resources es $63,288.

