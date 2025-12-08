PNC Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in United States en PNC va desde $54K hasta $75.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $58.5K - $70.9K United States Rango Común Rango Posible $54K $58.5K $70.9K $75.4K Rango Común Rango Posible

