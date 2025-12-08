La compensación de Gerente de Producto in United States en PNC va desde $81.3K por year para C1 hasta $149K por year para C5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $105K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
